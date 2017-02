Sunnuntain 15.5. Ilkka-lehdessä Erkki Tuomioja tarjosi Tanskan mallia parannukseksi Suomen työllisyystilanteeseen. Tuomioja muistutti, että Tanskan työttömyys on puolittunut kymmenessä vuodessa kiitos joustavan järjestelmän, jossa on helppo sekä palkata että irtisanoa työntekijöitä. Lisäksi nuorisotyöttömyys on saatu alas mm. alentamalla työttömyyspäivärahaa.Ilmoittautuessaan SDP:n puheenjohtajakilpaan Tuomioja nosti suurimmaksi uhaksi markkinaliberalismin. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä hän markkinaliberalismissa pitää niin pelottavana, ellei juuri markkinoiden vapauttamista ja julkisten menojen leikkauksia.