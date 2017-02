Joku vuosi sitten laadin kymmenen merkittävimmän libertaarisen/liberaalisen sivuston luettelon. Sen jälkeen internetissä on tapahtunut paljon, ja osa noista sivustoista on kadonnut, ja uusia kiinnostavia sivustoja on ilmestynyt tilalle. Siksi oli taas aika päivittää luetteloa. Laajensin samalla hieman skaalaa, ja otin mukaan muutamia enemmän "main stream" markkinaliberaaleja sivustoja, jotka silti ovat merkittäviä libertaariren kannalta:

- edelleen suurin ja kaunein

- ei tietenkään libertaarinen julkaisu, mutta markkinaliberaalinen kuitenkin, yllättää usein radikaaleillakin yksilönvapautta tukevilla mielipiteillään

- yleiseurooppalainen markkinaliberaalinen instituutti, joka taistelee mm. tullimuureja vastaan, viidellä kielellä

- merkittävimmän libertaarilehden online-versio

- useita liberalismin klassikoita onlin-verisoina, kts. myös kirjaston julkaisijan, Liberty Fundin sivut

- suurin kansainvälinen libertaarijärjestö, sivusto sisältää myös entisen Free-Market.Netin hakemiston

- libertaariseen prop... valistustyöhön erikoistunut järjestö

- järjestää libertaarista opetusta opiskelijoille, kts. myös Libertyguide ja Politopia

- tiettävästi maailman vanhin libertaarinen organisaatio, kts. myös sen omistama kirjakauppa, Laissez Faire Books

- perinteikäs brittiläinen markkinaliberaali instituutti

"Bubbling under":

Libertarianism: A Primer

- osa kirjasta luettavissa tässä online-versiossa, hyvä paketti libertarismin teoriaa aloittelijoille

Tech Central Station

- verkkojulkaisu, jossa vapaat markkinat ja tekniikka kohtaavat, kts. myös eurooppalainen versio

Liberty Unbound

- lähinnä amerikkalaisille libertaareille tarkoitetun "sisäpiirin" lehden online-versio

Stockholm Network

- eurooppalaisten markkinataloutta tukevien instituuttien yhteistyöjärjestö, jäseninä valitettavasti myös konservatiivisia instituutteja